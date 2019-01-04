غدًا.. الأهلي يواجه جمهورية شبين

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جمهورية شبين

يلتقي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مع جمهورية شبين، غدًا السبت، في مواجهة ودية استعدادًا لمواجهة سموحة المقرر لها الثلاثاء القادم في الدوري.

وكان الأهلي قد خسر 1-2 أمام بيراميدز مساء اليوم الجمعة في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد الدفاع الجوي ضمن مؤجلات الجولة 8 من منافسات الدوري العام.

وأحرز للأهلي وليد أزارو الهدف الأول في حين سجل لبيراميدز في لقاء اليوم كل من محمد فاروق وعبد السعيد.

ويرغب الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي في تجهيز عدد من اللاعبين الذين لم يتواجدوا في مباراة بيراميدز اليوم من أجل الاستعانة بهم الفترة المقبلة.

يذكر أن لاسارتي تلقى أول خسارة له في قيادة الأهلي مساء اليوم أمام بيراميدز وذلك بعد تنصيبه مديرًا فنيًا للفريق.


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