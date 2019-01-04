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بالجيزة

ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة كابلات التليفونات

قضايا وحوادث

ضبط تشكيل عصابى لسرقة كابلات تليفونية بالمنيا
ارشيفية

مصطفى صابر

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الاجهزة الامنية

الجيزة

تشكيل عصابى

سرقة الكابلات

نجحت أجهزة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات كابلات التليفونات.

وتبلغ لقسم شرطة تليفونات الجيزة بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، من كل من محامى بالشركة المصرية للاتصالات، ومدير مركز صيانة الشبكة الأرضية بذات الشركة، باكتشافهما سرقة ثلاثة كابلات تليفونات رئيسية بإجمالى 500 متر بالمنطقة الصناعية، دائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات مهمات الشركة المصرية للإتصالات ضم مقاول بشركة متعاقدة مع الشركة المصرية للإتصالات لإحلال الكابلات، و4 عاطلين.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم سيارتين إحداهما ملاكى مستأجرة والأخرى (ربع نقل) ملك المتهم الخامس، والعدد والأدوات المستخدمة فى جرائم السرقة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقيامهم بإخفاء المسروقات لدى (تاجر خردة، 40 عامًا، مقيم بالجيزة، له معلومات جنائية مسجلة، حيث تم استهدافه وضبطه.

وعُثر بداخل مخزن ملكه أسفل العقار سكنه على 250 متر كابلات تليفونية رئيسية وزنت حوالى 300 كيلو جرام، وكمية من فوارغ الكابلات البلاستيكية.

وبمناقشة المتهمين اعترفوا بارتكابهم واقعتي سرقة كابلات تليفونية بدائرتى قسم شرطة أول السلام بالقاهرة ومركز شرطة أوسيم بالجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


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