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حسام حسن: تفاجأت بانضمام «السعيد» إلى بيراميدز

الرياضة

عبدالله
عبدالله

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المصريون

الاهلى

السعيد

بيراميدز

أعرب حسام حسن المدير الفني لفريق بيراميدز، سعادته الغامرة بعد الفوز على الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري.

وقال العميد في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"الحمد لله على الفوز والنيجة والأداء وأقول للنادي الأهلي حظ أوفر".

 وأضاف "المباراة كان فيها ندية كبيرة ونتمنى التوفيق للأهلي في المرحلة المقبلة، ومبروك لمعالي الوزير تركي أل الشيخ واللاعبين والإدارة".

وواصل "المباراة كانت صعبة في ظل أننا واجهنا فريق قوي، واللاعبون المتواجدون حاليًا انسجامهم قليل جدًا".

 وأوضح "تفاجأت بانضمام عبد الله السعيد للفريق وهو من اللاعبين المهمين جدا وكان لدى ثقة لو تعاقدنا معه سأخاطر وأشركه في اللقاء.. لذا أحييه على التزامه وكنت متوقع أنه سيحالفه التوفيق".

 وأشار "التغييرات التي أجريناها كانت نتيجة لظروف اللقاء، وجون حاول وأدى بشكل جيد".

 وواصل "نادي بيراميدز مثل المنزل الجيد لكنها كان يحتاج لترتيب الأمور، بالإضافة إلى أن هناك مراكز تحتاج للدعم وسنقوم بتدعيم الفريق بعنصر أوعنصرين".

 واستطرد "كان هناك مخاطرة مني بالدفع باللاعبين الجدد، لدرجة أن عبد الله السعيد لم يكن مع الفريق حتى موعد الغداء قبل المباراة".

وواصل "منذ أن بدأت التدريب والحسابات في المخاطرة لا وجود لها من أجل تقييم الأداء".

 وأشار "تحدثت مع اللاعبين بين شوطي المباراة على ضرورة تنفيذ ما قمنا به قبل اللقاء وفي المحاضرة، في ظل حالة التوتر للاعبين".

 وأوضح "لم يكن هناك خطورة على الشناوي في الشوط الأول وكانت الفرص لنا أقوى لكن أزارو نجح في إحراز الهدف الأول بخطأ"

 وأتم حديثه "سعيد جدا بعبد الله السعيد وجلست معه قبل اللقاء وأخبرته بطريقة لعبنا ووفق وظهر بشكل مميز".

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