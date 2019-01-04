مشروع قانون بـ"الشيوخ" لفرض عقوبات على "الأسد"

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قدم عدد من أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على رئيس النظام السوري بشار الأسد وحلفائه، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.
ويشمل مشروع القانون في عقوباته المصرف المركزي السوري، بحسب قناة "الحرة" الأمريكية التي حصلت على نسخة من المشروع، الجمعة.
وقالت مصادر في الكونغرس لـ"الحرة"، إن الهدف أيضا من فرض عقوبات على النظام السوري هو الرد على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من سوريا.
وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، أعلن ترامب بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد زمني، بحجة هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.
يشار أن مشروع القانون يعزز برامج المساعدات الدفاعية والأمنية لإسرائيل عبر تمديدها لـ 10 أعوام، كما يسعى إلى مواجهة مقاطعة البضائع الإسرائيلية في الولايات المتحدة.

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