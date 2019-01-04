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"فتح" تغلق مكاتبها بغزة حتى إشعار آخر لهذا السبب

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حركة فتح
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أعلن الناطق باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في قطاع غزة، عاطف أبو سيف، مساء الجمعة، أن الحركة قررت "إغلاق كافة مكاتبها ومقار عملها في القطاع، تحسبًا لأي اعتداءات عليها". 
وقال أبو سيف في تصريح خاص لوكالة "الأناضول":" إن الحركة قررت إغلاق كافة مكاتبها بغزة، حتى إشعار آخر، تحسبًا لأي اعتداءات عليها". 
وأضاف:" حركة فتح تتعرض لفوضى مقصودة بغزة، ولاعتقالات من قبل الأجهزة الأمنية بغزة (تديرها حركة حماس)". 
وأشار أبو سيف إلى أن "العديد من أبناء فتح تلقوا تهديدات"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل. 
وكان تلفزيون فلسطين، التابع للحكومة برام الله، قد أعلن صباح اليوم الجمعة أن ملثمين مجهولين، اقتحموا مقره غرب مدينة غزة، وأحدثوا خرابا داخله.
واستنكرت حركة حماس التي تحكم قطاع غزة، منذ عام 2007، في بيان لها، الاعتداء الذي طال التلفزيون، وطالبت الأجهزة الأمنية بملاحقة فاعليه.
وسبق لحركة فتح، أن أعلنت عزمها تنظيم حفل مركزي بمدينة غزة، يوم الإثنين القادم، بمناسبة ذكرى تأسيسها. 
لكن مصدرا أمنيا في غزة، قال لوكالة "سوا" الفلسطينية المحلية، إن الحركة "لم تتبع الإجراءات القانونية لتنظيم الحفل، وإن الدعوات التي تطلقها لحشد الجماهير هي دعوات خارج إطار القانون، محملا إياها كامل المسؤولية عن تداعيات ذلك". 
ويسود انقسام فلسطيني بين "فتح" و"حماس" منذ عام 2007، لم تفلح في إنهائه اتفاقيات عديدة، أحدثها اتفاق وقعته الحركتان في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، لكنه لم يُطبق بشكل كامل؛ بسبب نشوب خلافات حول قضايا، عديدة منها: تمكين الحكومة في غزة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم "حماس" أثناء حكمها للقطاع. 

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