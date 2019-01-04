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ترامب: المحادثات التجارية مع بكين تسير "بشكل جيد جدا"

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ترامب
ترامب

المصريون ووكالات

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن المحادثات بين واشنطن وبكين بهدف تسوية نزاع تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم تسير "بشكل جيد جدا".
وأضاف ترامب بمؤتمر صحفي في حديقة البيت الأبيض، عقب اجتماع مع زعماء الكونغرس حول الإغلاق الجزئي للحكومة "إننا نسير بشكل جيد جدا في مفاوضاتنا مع الصين".
وأواخر العام المنصرم، تبادلت الولايات المتحدة والصين فرض رسوم جمركية بينهما، تخطت قيمتها الإجمالية 300 مليار دولار، ما أدخلهما في نزاع تجاري بدأ يقلص أرباح الطرفين.
وعلى صعيد آخر، ذكر ترامب أنه أجرى "نقاشات مثمرة" مع قادة الحزب الديمقراطي بشأن مقترح تمويل "جدار المكسيك" الذي أدى إلى إغلاق جزئي للحكومة.

في حين صرح الديمقراطيون بأن "الهوة ما زالت واسعة" بين الطرفين، حيث هدد ترامب بإبقاء الإغلاق لأشهر أو لسنوات.

وتابع الرئيس الأمريكي قائلاً "يجب علينا بناء جدار حديدي مع المكسيك".

من جانبها، وصفت رئيسة مجلس النواب الأميركي، الديمقراطية نانسي بيلوسي، الاجتماع مع ترامب بأنه "مطوّل.. وأحيانًا مثير للخلاف".

وأضافت في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض عقب الاجتماع مع ترامب: "لا نستطيع حل هذا (تمويل الجدار) حتى نفتح الحكومة".

وبهذا الخصوص، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر: "أخبرنا الرئيس أننا نحتاج إلى فتح الحكومة.. وهو أصر على موقفه".

والخميس، اتهم ترامب، الحزب الديمقراطي المسيطر حاليًا على أغلبية مقاعد مجلس النواب، بممارسة "تحرش رئاسي"، في إشارة إلى استمرار إغلاق جزئي للحكومة الفدرالية منذ أسبوعين.

ويأتي إغلاق الحكومة على خلفية فشل البيت الأبيض والكونغرس التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، مع إصرار ترامب تضمين تكاليف إنشاء الجدار فيها، ورفض الديمقراطيين بشكل قاطع.

وفي ظل غياب اتفاق على الموازنة يتوقف عمل نحو رُبع المؤسسات الاتحادية، بما فيها وزارات الأمن الداخلي والنقل والزراعة والخارجية والعدل، إضافة إلى المتنزهات العامة.

واستمر أطول إغلاق جزئي مماثل في الولايات المتحدة 21 يومًا، منتصف تسعينيات القرن الماضي.

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