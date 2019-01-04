» حقيقة إضافة سنة دراسية بعد الإعدادية لتأهيل الطلاب

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما انتشر من أنباء تُفيد بتخصيص سنة دراسية إضافية لتأهيل الطلاب إلى المرحلة الثانوية.



وكشف المركز الإعلامي - في تقرير (توضيح الحقائق) الصادر اليوم /الجمعة/ - أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لإضافة سنة تمهيدية للمرحلة الثانوية عقب انتهاء المرحلة الإعدادية، وأن السنوات التعليمية المقررة على الطلاب كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير، مُشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.

