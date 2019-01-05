تونس تقرر تمديد حالة الطوارئ شهرا إضافيا

05 يناير 2019 - 12:10 ص

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الجمعة، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر إضافي اعتبارا من الأحد المقبل.



وقالت الرئاسة التونسية، في بيانه، إن الرئيس الباجي قايد السبسي، قرر تمديد حالة الطوارئ بعد التشاور مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ورئيس مجلس نواب الشّعب (البرلمان) محمد الناصر.



ومن المقرر تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب تونس حتى 4 فبراير المقبل.



وأوضحت الرئاسة أن قرار التمديد يأتي في انتظار مصادقة البرلمان على مشروع قانون ينظم حالة الطوارئ.



وفي أواخر 2015، أعلنت تونس حالة الطوارئ إثر حادث إرهابي، وجرى تمديدها منذ ذلك الحين لعدة مرات آخرها لمدة شهر، في 5 ديسمبر الماضي.

