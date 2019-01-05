» الكشف عن أسباب ظاهرة الموت المفاجئ عند الشباب

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قال مؤسس قسم الحالات الحرجة بالقصر العيني، شريف مختار، إن توترات الحياة من ضمن أسباب ظاهرة الموت المفاجئ للشباب، مما يحدث تغييرات فسيولوجية في الجسم من ضمنها ارتفاع ضغط الدم.
وأوضح "مختار"، في برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك محاولات لحصر ضحايا السكتة القلبية، وهناك صعوبات من أجل تنفيذ ذلك الأمر، خاصة وأن الأسر ترفض البحث عن التقصي عن التاريخ الأسري بسهولة، فضلا عن اقتصار شهادات الوفاة عن الكلام النمطي هبوط مفاجئ في الدورة الدموية.
ولفت إلى أن الإحصائيات الأمريكية تؤكد أن هناك حالة وفاة واحد في الألف بالسكتة القلبية في الفترة السنية ما بين 40 إلى 50 عاما، لافتا إلى أن سقوط الشباب يعود إلى التدخين المفرط للسجائر، ويتزايد في مصر كنوع من الوجاهة الاجتماعية أو التنفيس عن مشاكل الحياة.


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