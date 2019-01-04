تداول 35 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

أعلنت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي حركة السفن المتداولة بالموانئ يوم الجمعة، بلغت 35 سفينة.
وأوضحت الهيئة أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 6 سفن حاويات.
فيما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينة، ومتواجد على الأرصفة سفينتي حاويات، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.. كما استقبل الميناء سفينتي بضائع عامة، وغادر الميناء سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتين بضائع عامة.
وأشارت الهيئة إلى أن جاري التنسيق بين الجهات المعنية في الميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.