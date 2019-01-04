تداول 35 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

04 يناير 2019 - 10:50 م

أعلنت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي حركة السفن المتداولة بالموانئ يوم الجمعة، بلغت 35 سفينة.



وأوضحت الهيئة أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 6 سفن حاويات.



فيما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينة، ومتواجد على الأرصفة سفينتي حاويات، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.. كما استقبل الميناء سفينتي بضائع عامة، وغادر الميناء سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتين بضائع عامة.

