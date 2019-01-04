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أوسلو تحصل على لقب عاصمة أوروبا الخضراء

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أوسلو
أوسلو

المصريون ووكالات

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حصلت العاصمة النرويجية أوسلو أمس الجمعة، على لقب عاصمة أوروبا الخضراء، لتسلط الضوء على هدفها للحد من الانبعاثات.
ووردت الإشارة إلى نهج أوسلو في الحفاظ على مناطقها الطبيعية واستعادة شبكة المجاري المائية ضمن أسباب حصولها على اللقب لعام 2019 الذى استحدثته المفوضية الأوروبية.
وقال كارمينو فيلا، المفوض الأوروبي المكلف بالبيئة والشؤون البحرية والصيد البحري، في حفل الافتتاح: " المواطنون يريدون هواء نظيفا ويريدون إمكانية الوصول إلى الطبيعة ويريدون الهدوء حتى في وسط المدينة".
وأضاف: "إن تصميمكم على تحسين البنية التحتية للنقل العام وحماية الموائل الطبيعية وتشجيع ركوب الدراجات والمركبات الكهربائية سيؤدي إلى ذلك بالتحديد، بما يعود بفوائد حقيقية على المواطن".
وكانت أوسلو أعلنت أنها تستهدف خفض الانبعاثات بنسبة 50 % بحلول عام 2020 مقارنة بعام 1990.

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