"الوحش" يكشف علاقة سوزان مبارك بذبح الزوجات

05 يناير 2019 - 01:50 ص

كشف المحامي نبيه الوحش عن أن قانون الأحوال الشخصية السبب في ذبح الأزواج لزوجاتهم وذنبهم في رقبة سوزان مبارك.

وأضاف "الوحش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين عبر فضائية "الرافدين+"، مساء الجمعة أن جيهان السادات وسوزان مبارك السبب في تطبيق مواد غربية مستوردة من أجل تمكين المرأة، وساعدت على المشاكل الزوجية المتُكررة.

