  • السبت 05 يناير 2019
  • بتوقيت مصر03:18 ص
بحث متقدم
نبيه الوحش

"الوحش" يكشف علاقة سوزان مبارك بذبح الزوجات

السعيد

"حساسين" يفجر مفاجأة: "الأهلي يتعرض لمؤامرة كبرى"

توفيق عكاشة

عكاشة: "الدكتوراه بتاعتي سليمة وهذا الأمر الهام هو الدليل"

حالة الطقس تتسبب فى تصدعات بعقار بالإسكندرية

"الأرصاد" تكشف حقيقة تعرض البلاد لموجة "صقيع"

جابر عصفور

جابر عصفور يفتح النار على "الأزهر": لا يمثل الاسلام

رئيس الوزراء

"الوزراء" يكشف حقيقة رفع الدعم نهائيًا عن المياه

أرشيفية

أوروبا لن تدرج الإخوان «إرهابية» في 2019

أرشيفية

3 آلاف جنيه راتب عامل النظافة

صفاء الهاشم

"الهاشم" تستفز المصريين مجددًا من قلب القاهرة

تركي ال الشيخ

شاهد.. كيف احتفل «آل الشيخ» بالفوز على الأهلي؟

تحذيرات من "الخدعة" الكبرى من واتساب

الصفحة الأخيرة

"واتس آب"
"واتس آب"

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

7 مميزات يتيحها «واتساب» بدءًا من 2019

#

7 ميزات رائعة يتيحها "واتساب" بدءًا من 2019

#

مصرع شخص وغلق ميناءين جراء سوء الأحوال الجوية

#

تحديث مثير للجدل في "واتساب" .. تعرف عليه

عاد تطبيق "واتساب الذهبي" للتواصل الفوري إلى الظهور مجددا في شبكة الإنترنت، وسط تحذيرات من أن التطبيق ليس سوى مجرد خدعة يسعى من خلالها قراصنة الإنترنت لسرقة بيانات المستخدمين.
ويعتبر واتساب من أكثر التطبيقات تحميلا على الأجهزة الذكية في العالم، إذ أشارت تقارير في أكتوبر 2018 إلى أن هناك نحو 1.5 مليار مستخدم شهري نشط لتطبيق التواصل الفوري، حسب أرقام موقع "ستاتيستا" الخاص بالإحصاءات، بحسب "سكاي نيوز".
وذكرت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، الجمعة، أن النسخة الجديدة من "التطبيق الخبيث" تعد المستخدمين بميزات إضافية مثل القدرة على إرسال مزيد من الصور في الرسالة الواحدة.
ويستخدم القراصنة في الإيقاع بضحاياهم، خدعة تقول إن هذه التطبيق "كان يستخدم فقط من قبل المشاهير في السابق، والآن بات في وسع الجميع استخدامه".
وظهر التطبيق المزيف للمرة الأولى عام 2016، ويسهل اختراق هاتف المستخدم من خلاله بعد أن يقوم بتثبيته.
وذكرت صحيفة "إيفنينغ ستاندر" أن رسالة وصلت عددا من مستخدمي التطبيق الأصلي تدعوهم إلى تحديثه من جديد عبر "النسخة الذهبية"، مرفقة مع رابط.
وكان واتساب قد أعلن مرارا أن "النسخة الذهبية" مجرد "خدعة"، قائلا إنه لا يدعم أي نسخة كهذه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تحذيرات من "الخدعة" الكبرى من واتساب
» تفاصيل صادمة ترويها والدة قتيلة المطرية
» تعرف على أجر رئيس المكسيك الشهري.. لن تصدق
» هذا السلاح الروسي سيشعل سباق التسلح بالصواريخ
» «ترامب» يهدد باستمرار الإغلاق الحكومي لسنوات
» الكشف عن أسباب ظاهرة الموت المفاجئ عند الشباب
» حقيقة إضافة سنة دراسية بعد الإعدادية لتأهيل الطلاب
» أول تعليق من «ترامب» على «بدء إجراءات إقالته»
» حسام حسن: تفاجأت بانضمام «السعيد» إلى بيراميدز
» "خاشقجي" يتصدر مباحثات "مومبيو" بالشرق الأوسط
» متى حصلت إسكتلندا على حجر الهرم الأكبر؟

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول