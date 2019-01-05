» إبراهيم حسن لجمهور الأهلي: الآن عرفتم من الظالم ومن المظلوم

أحمد عادل شعبان
أشاد إبراهيم حسن - مدير الكرة بنادي بيراميدز - بأداء النادي الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين أمس وانتهت بخسارة المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.
وأضاف في تصريحات لقناة "أون سبورت" عقب اللقاء: "لا أرى أن الأهلي يعاني .. ومن الجيد أن تفوز على فريق يمتلك تاريخ كبير مثله ، فلا أحد يستطيع الفوز على الأهلي بسهولة".
وأردف: "لعبنا المباراة بجدية لأننا تعلمنا داخل جدارن النادي الأهلي أن نلعب بجدية وأمانة في كل مكان نعمل به".
وتابع: "الآن بعد رحيلي أنا وشقيقي حسام عن الأهلي قبل سنوات بات الجميع يعرف من الظالم ومن المظلوم".
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