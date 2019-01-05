» لأول مرة .. رئيس "بيراميدز" يكشف السبب الحقيقي لإقالته من الأهلي

05 يناير 2019 - 06:21 ص

كشف الكابتن حسام البدري - المدير الفني السابق للنادي الأهلي ورئيس نادي بيراميدز حاليا - أسباب رحيله من النادي الأهلي الصيف الماضي.



وقال "البدري" في تصريحات "تلفزيونية" في أعقاب فوز فريقه على العملاق الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد: "القصة باختصار أن هناك وقت يجب أن تعرف فيه ما إذا كان الآخر يتمسك بك أم لا؟".



وأضاف: "في نهاية ولايتي مع الأهلي ومع تراجع النتائح ، قررت أن أرى مدى ثقة الإدارة في شخصي فتقدمت لهم باستقالتي وكان رد فعلهم أنهم قبلوها بالفعل ، وبالتالي كانت استقالتي نوع من أنواع رفع الحرج عن مجلس الإدارة".



وأردف: "الأهلي سيعود للأفضل لأنه يملك إدارة محترفة وهو النادي الذي أعشقه".



