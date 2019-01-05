» كشف غموض مقتل سيدة بشبرا الخيمة .. والقاتل مفاجأة

05 يناير 2019 - 07:24 ص

اعترف عاطل في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بقتل والدته المسنة بسبب وجود خلافات بينهما وتحرر محضر بالواقعة.



وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على سيدة مقتولة داخل منزلها في شارع البلاط دائرة القسم.

وانتقل المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وتبين وجود جثة "سعاد م. ع." 69 سنة، ربة منزل، مسجاة على وجهها في أرضية غرفة نومها، ولا توجد فيها ثمة إصابات ظاهرية.

وأُخطر اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيى راضي رئيس مباحث المديرية، وتبين من الفحص سلامة جميع منافذ المنزل وعدم بعثرة محتوياته.

بسؤال شاهدي الواقعة من جيران المجني عليها، أضافا بقيام ابنها "أيمن م. أ." 41 سنة، عاطل، ومُقيم في ذات العقار، بالاعتداء عليها بالضرب منذ 3 أيام، قبل أن يتصدى له الجيران، وأضافا أنهما لم يشاهداه بعد ذلك.

عقب تقنين الإجراءات، واستهداف المذكور وضبطه، وبمواجهته اعترف بقتل والدته، مبررًا ذلك بسوء معاملتها له.

واُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.