إبراهيم سعيد يحرج جماهير الأهلي بوثيقة غير متوقعة

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عبدالله السعيد

بيراميدز

نشر اللاعب المصري المعتزل إبراهيم سعيد وثيقة على مسؤوليته الشخصية تمثل إحراجًا لإدارة النادي الأهلي والجماهير بعد اعتراضهم على قيد لاعب بيراميدز عبدالله السعيد أمس الجمعة بحجة أن الاتحادات لا تعمل في هذا اليوم.

وتُظهر الوثيقة المزعومة التي تعود إلى عام 2015 قيام النادي الأهلي للاعبه أحمد الشيخ يوم 14 أغسطس في هذا العام.

واستعان "سعيد" بصورة من تقويم عام 2015 ليثبت أن هذا التاريخ وافق يوم جمعة.

وكانت مصادر باتحاد الكرة أكدت صعوبة قيد الجناح الأهلاوي المنضم حديثا "جيرالدو دا كوستا" إلى قائمة الفريق بسبب عدم القيد يوم الجمعة لكن الأهلي تفاجأ بعبدالله السعيد يلعب مباراة بيراميدز رغم أنه ينطبق عليه نفس الحالة.

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