» لاعب مصري جديد ينضم للدوري الإنجليزي

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وردة
وردة

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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عمرو وردة

ويست بروميتش

كشف مصدر مقرب من اللاعب عمرو وردة - المحترف بصفوف باوك اليوناني - عن قرب انتقاله إلى نادي "ويست بروميتش" الإنجليزي خلال يناير.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه،  إن إدارة ويست بروميتش بدأت في التواصل لمعرفة إمكانية الحصول على خدمات اللاعب "حسب مصراوي".

انضم عمرو وردة إلى باوك في يناير 2017، غير أنه لعب الموسم الماضي معارًا في صفوف أتروميتوس بالدوري اليوناني، ولم يتمكن من المشاركة بشكل منتظم في الموسم الحالي بعد موسم ناجح بعيدًا عن الفريق.

وأوضحت تقارير يونانية، أن عمرو وردة يمتلك في عقده مع باوك شرط جزائي بقيمة 3 مليون يورو يسمح له بالرحيل في أي وقت.

ويمتد عقد عمرو وردة مع باوك حتى صيف 2020.

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