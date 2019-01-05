طقس اليوم مائل للبرودة على أنحاء الجمهورية

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية اليوم السبت 5 يناير.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس مائل للبرودة شمالاً حتى شمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، وشديد البرودة ليلاً، كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحرى، والرياح أغلبها غربية إلى جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.  

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 10 17

شبين الكوم 09 17

طنطا 10 17

دمنهور 08 17

الإسكندرية 09 17

بلطيم 10 18

مطروح 08 16

السلوم 06 15

سيوة 05 16

بورسعيد 11 19

دمياط 10 19

الزقازيق 09 18

الاسماعيلية 08 18

السويس 10 18

العريش 07 19

رفح 07 18

رأس سدر 11 20

نخل 03 16

نويبع 14 20

طابا 10 17

كاترين 01 17

الطور 09 20

شرم الشيخ 13 23

الغردقة 11 22

مرسى علم 13 22

الفيوم 08 18

بنى سويف 06 18

المنيا 06 19

أسيوط 07 19

سوهاج 06 19

قنا 07 20

الأقصر 05 21

أسوان 09 22

أبوسمبل 10 22

الوادى الجديد 06 20

شلاتين 14 25

أبو رماد 16 22

راس حدربة 18 23

حلايب 19 24


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