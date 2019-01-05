مبلغ خيالي مقابل انتقال صلاح من ليفربول إلى الريال

05 يناير 2019 - 09:39 ص

كشفت الصحف الإسبانية عن آخر التطورات حول محاولات نادي ريال مدريد وبرشلونة ضم اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، إن ريال مدريد يحاول بقوة التعاقد مع صلاح الذي كان هدفًا للملكي منذ الصيف الماضي لتدعيم خط هجوم الفريق خصوصًا مع رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن محمد صلاح لديه رغبة قوية في خوض تجربة جديدة مع العملاق الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد صلاح لن يرحل عن صفوف ليفربول بأقل من 180 مليون يورو، وهو لاعب يجد موافقة كبيرة من قبل مسئولي الملكي.

ويقدم محمد صلاح أداء ومستوى مميز للغاية مع ليفربول حيثُ يتواجد في قامة هدافي الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 13 هدفاً، بينما أوباميانج لاعب أرسنال وهاري كين مهاجم توتنهام في الصدارة بـ14 هدفًا.