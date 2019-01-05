05 يناير 2019 - 09:46 ص

سادت حالة من الغضب في دمشق وفي الأوساط الموالية للنظام السوري بعد اكتشاف أن لباس المنتخب السوري "صنع في تركيا".

ونشر موالون للنظام قبل مشاركة المنتخب في بطولة كأس آسيا المقامة في الإمارات، على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، صورة أحد قمصان المنتخب، وقد كتب عليه "صنع في تركيا"، ما أثار انتقادات واسعة، بسبب "مواقف تركيا المعادية لنظام الأسد".

ووصف فارس الشهابي عضو مجلس الشعب، ورئيس اتحاد غرف الصناعة تصنيع ملابس منتخب النظام بـ"الفضيحة".

وكتب في منشور له على حسابه في "فيس بوك" قبل أن يحذفه، والكلام حسب تعبيره: "في الوقت الذي نحارب فيه لص حلب أردوغان اقتصاديًا لكي نتعافى إنتاجيًا.. ونحاول جاهدين وقف تهريب منتجاته إلينا، وهو الذي سرق معاملنا، وأرسل الإرهابيون ليقتلونا ينهبونا.. نفاجأ أن منتخبنا الوطني لكرة القدم الذي سيلعب بعد غدٍ يلبس ماركة ألمانية من صناعة تركيا وكأن سوريا لم يعد فيها مصانع ألبسة".

من جانبه رد اتحاد الكرة التابع للنظام على الهجوم الذي تعرض له على مواقع التواصل، ولم ينف في رده ما قيل عن أن القمصان صنعت في تركيا.

وقال الاتحاد في بيان نشره على صفحته الرسمية في "فيس بوك": "يستغرب الاتحاد العربي السوري لكرة القدم ما أثير على صفحات التواصل الاجتماعي حول قمصان المنتخب الوطني ويبدي أسفه لتوقيت إثارة الموضوع عشية افتتاح النهائيات الآسيوية".

وأكد أن العقد المبرم مع شركة "جاكو" الألمانية تم وفق الأنظمة المعمول بها منذ ثلاث سنوات، لافتًا إلى أن اتحاد الكرة يقدر عاليًا حالة الإجماع الوطني حول المنتخب الوطني في مهمته الوطنية ويأسف لإثارة الموضوع اليوم بما لا يصب في مصلحة المنتخب".

وأضاف أن نسور "قاسيون" على أتم الجاهزية لتحقيق إنجاز قاري يلبي طموحات الشعب السوري.

بينما هاجم الصحفي الموالي للنظام سركيس صقر بيان الاتحاد، قائلاً: "بدل الاعتذار عن هذا الخطأ الفادح بعدم الاكتراث بأن الشركة الألمانية تصنع ملابسها في تركيا، قام الاتحاد بالتشبيح والحديث عن توقيت إثارة الموضوع وتجهيز الفريق لتحقيق إنجاز قاري وكأن البدلة لو خيطت في سوريا لن يتمكن الفريق من الإنجاز".