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طفل يروى تفاصيل ذبح والدته على يد والده بالمطرية

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بالفيديو.. "عجل" يتسبب في ذبح زوج لزوجته

طفل

سعيد حساسين

المطرية

الرافدين بلس

روى الطفل عمار، البالغ من العمر 4 سنوات، تفاصيل ذبح والدته على يد زوجها بالمطرية قائلاً: "مسكها وربطها في قعدة الحمام، وقعد يخبطها في بطنها ومش راضية تموت، راح دبحها".

وأضافت والدة الزوجة المذبوحة في حوارها مع برنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، عبر فضائية "الرافدين بلس"، أن المتهم تقدم لخطبة "غادة" منذ خمس سنوات وتزوجها بعد مرور خمسة أشهر، مضيفة أن الثلاثة أشهر الأولى من الزواج مرت بسلام وود بينهما، وبعدها تغير الحال إلى خلافات طيلة الوقت، وتعدى المتهم عليها بالضرب المبرح ووصل الأمر لربطها في "قعدة الحمام وتعذيبها".

وتابعت: "كان صنايعي مطابخ ورخام، ولكنه خاب، ونظرًا لعدم قدرته على الإنفاق غادة سابتله البيت ومشيت أكتر من مرة عشان كسلان ومش عايز يشتغل يصرف على البيت".

وواصلت حديثها قائلة: "الزوج القاتل لم نكن نعرف قصة حياته السابقة، ولكنه ظل لفترة طويلة يتردد علينا وطلب يد ابنتي، وبعد عقد القران حدثت مشاكل بينهم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيه".

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