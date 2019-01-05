» تطورات جديدة فى الحالة الصحية لـ"مارادونا"

05 يناير 2019 - 09:53 ص

أعلنت دالما ابنة الأسطورة الكروية دييجو مارادونا أن والدها تماثل للشفاء بعد إصابته بنزيف داخلي في المعدة دخل على أثره المستشفى وخضع للفحوص الطبية.

وأوضحت دالما عبر حسابها الشخصى علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إلى كل من يشعر بالقلق على حالة والدى يمكنني إبلاغكم بأنه بخير".

ونقل مارادونا 58 عامًا إلى مستشفى بالأرجنتين أمس الجمعة بعد أن اكتشف الأطباء المشكلة أثناء خضوعه لفحوص قبل عودته إلى المكسيك التى يتولى فيها تدريب فريق دورادوس دى سينالوا المنتمى لدورى الدرجة الثانية.

ويعود تاريخ آخر أزمة مرضية ألمت باللاعب الأرجنتينى إلى كأس العالم 2018 فى روسيا بعد أن التقطت له صور فى المقصورة وهو يتلقى مساعدة للوقوف على قدميه والنهوض من مقعده خلال فوز الأرجنتين 2-1 على نيجيريا لتبلغ دور 16 قبل أن تودع البطولة بالخسارة أمام فرنسا التى توجت باللقب فى نهاية المطاف.

ودخل المستشفى فى 2004 بسبب أزمة قلبية حادة ومشاكل فى التنفس بسبب تعاطيه الكوكايين، وخضع لاحقا لعلاج من تعاطى المخدرات فى كوبا والأرجنتين قبل أن يخضع لجراحة للالتفاف حول جزء من المعدة (تدبيس) ساعدته فى إنقاص وزنه فى 2005، وفى 2007 خضع مارادونا لفحص فى مركز طبى ببوينس ايرس لمساعدته فى التغلب على مشكلات تعاطى الكحول.

وفى الآونة الأخيرة سار متكئا على عكازين بسبب مشاكل فى ركبتيه.

وجاءت أخبار نقله إلى المستشفى بصورة غير متوقعة بعد ساعات فقط من تأكيد وكيل أعماله أن نجم كرة القدم الأرجنتينية سيواصل العمل كمدرب للفريق المكسيكى لموسم جديد.

وتولى مارادونا تدريب الفريق المتعثر فى سبتمبر الماضى وقاده لأدوار خروج المغلوب حيث خسر أمام أتلتيكو سان لويس.

وكتب وكيله ماتياس مورلا على تويتر "رتب دييجو مارادونا لمواصلة العمل مع دورادوس دى سينالوا وسيظل كمدرب للفريق طوال الموسم".

وقال النادى إن مساعده خوسيه ماريا مارتينيز سيقود الفريق مؤقتا لحين عودة مارادونا.