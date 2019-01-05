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أسامة كمال: "الحساب هيبقى عسير"

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الإعلامي أسامة كمال
الإعلامي أسامة كمال

إيمان هاني

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انتقد الإعلامي أسامة كمال، انتشار الشائعات بشكل يومي، قائلاً: "كل ما ننفي الشائعات تزيد، وده بيحصل لأن الحكومة بقت عارفة إن الدفاتر مبقتش دفاترها، لأن الحساب هيبقى عسير، ولازم نعرف الشائعات بتخرج منين ونحاسب اللي بيطلعها".

وأضاف خلال برنامجه "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي": "مفيش أحسن من المسئول حينما يكون واضحًا، ومدركًا للالتزامات الدولية، متى ستنفذ وكيف يوعي المواطنين".

وتابع الإعلامي: ""كل يوم بتخرج شائعة، لازم يكون في حد في البلد عارف الكلام ده ويراجعه".

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