فلوكس وشيحة يحضران قوافل مؤسسة صناع الخير بالفيوم

05 يناير 2019 - 10:01 ص

شارك الفنان أحمد فلوكس وزوجته الفنانة هنا شيحة في القافلة المجانية لمؤسسة صناع الخير للتنمية، للكشف عن الأنيميا والعيون والسكري بقرى قلهانة مركز أطسا بالفيوم.

وصرح هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، بأن الفنانين يحرصان على التواجد دائمًا في فعاليات مؤسسة صناع الخير للتنمية لأنهم سفراء حملة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى برعاية رئاسة الوزراء، وتثمن مؤسسة صناع الخير دعمهم الدائم لعمل الخير.

وأضاف عبد الفتاح أن القافلة تواجدت أمس في قرية قلهانة التابعة لمركز أطسا بالفيوم، وتم الكشف على الأشخاص البالغين ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" للكشف عن مسببات العمى، وبالتوازي سيتم إطلاق قافلة "أولادنا في عنينا" للكشف عن الأنيميا والسكري والعيون لأطفال القرية والقرى المحيطة بالمجان بالتعاون مع المصرف المتحد من خلال إدارة إيثار للمسئولية المجتمعية والتي تشارك بفاعلية في تنمية المجتمع.

وأشار إلى أن مبادرة عنيك في عنينا تتكفل بالكشف والعلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان لغير القادرين بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية، مشيرًا إلى أن قري الفيوم تعد من القرى الأكثر احتياجًا والتي تستهدفها مؤسسة صناع الخير للتنمية لتوفير خدمة طبية مجانية وحياة كريمة لهم.

يذكر أن مبادرة «عنيك في عنينا» لمكافحة مسببات العمى بالمجان انطلقت يناير الماضي، تحت رعاية رئيس الوزراء، بالتعاون بين مؤسسة «صناع الخير» للتنمية وأوركيديا للصناعات الدوائية، وبالتنسيق مع المحافظين ومديريات الصحة والشؤون الاجتماعية والتنمية المحلية.