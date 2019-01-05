  • السبت 05 يناير 2019
  • بتوقيت مصر01:33 م
بحث متقدم
صلاح

"صلاح" يزين تشكيل الأغلى فى "البريميرليج"

شيرين

بلاغ للنائب العام ضد «شيرين عبد الوهاب»

ترامب ورشيدة طليب

وصلة ردح بين ترامب وعضوة الكونجرس المسلمة

الطفلة "شهد" ضحية مدينة المطرية

"لم تمت من البرد".. مفاجأة تقلب موازين قضية طفلة المطرية

براميدز

أول تعليق من "السعيد" بعد الفوز على الأهلى

تأجيل محاكمة زكريا عزمى فى الكسب غير المشروع لـ26 يوليو

براءة زكريا عزمي في "الكسب غير المشروع"

تريزيجيه

ارتفاع القيمة السوقية لـ"تريزيجيه" ليسجل هذا الرقم

القوات المسلحة

القوات المسلحة تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

محمد صلاح

مبلغ خيالي مقابل انتقال صلاح من ليفربول إلى الريال

أكبر مسجد في تاريخ مصر بالعاصمة الإدارية

أكبر مسجد في تاريخ مصر بالعاصمة الإدارية

نوح:

أصحاب فتاوى تحريم تهنئة الأقباط بيكسبوا منها الملايين

الحياة السياسية

مختار نوح
مختار نوح

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

متلازمة "ذراع الفأرة".. تعرف عليها

#

"الإفتاء": تهنئة الأقباط بأعيادهم ليست حرام شرعًا

#

موسم فتاوى تحريم تهنئة الأقباط.. ورئيس «دينية البرلمان» يرد

#

أمين الفتوى: تهنئة الأقباط بأعيادهم مُستحب

قال المحامي والقيادي الإخواني السابق مختار نوح إن هناك بعدًا نفسياً، لفتوى عدم جواز تهنئة المسيحيين، والتي تمثل للبعض كسب الملايين.

وأضاف نوح على حسابه على "فيس بوك" أن المفتين بالتحريم كان رصيدهم الشعبي في رخاء وبحبوحة وكثير منهم كسب الملايين من ظهر هذا الرصيد الشعبي المخدوع، لأنه يعني الحضور المكثف ويعني البرامج والمشاهدات والإعلانات والسيارات والقصور والزوجات الأربعة وأحيانًا أكثر من ذلك حسب قواعد وتاريخ الصلاحية.

وأشار نوح إلى أن الرصيد بدأ الآن يتآكل ففتاواهم الغريبة وأفكارهم الفاسدة وغير ذلك لم يجدوا مع الوقت الزخم المطلوب كما أن بريقهم المصنوع بدأ في الخفوت ذلك أن المستوي الثقافي العام يزداد يومًا بعد يوم فيحدث متغيرًا إيجابيًا لدى الجماعة المصرية في رفض السحرة والدجالين والباحثين عن المليارات وعلي الأقل يتسبب في تجميد الجيل الثاني منهم،  وضمور قدراتهم، بحسب قوله.

وتبع قائلاً: ثم كانت الكارثة التي أصابتهم، يوم أن اكتشفوا أن المدافعين عن وحدة مصر وعن إخوة الوطن بين المسلمين والمسيحيين بدأت أعدادهم في زيادة وأنهم أصبحوا لا يعتمدون على قبلات المناسبات الزائفة وعناق العمائم ومصافحة المعزيين بحرارة وإنما أصبحوا يطالبون بسلطان القانون وإعدام قاتل المئات في مسجد الروضة وإعدام قاتل القس وحارق الكنائس بمشنقة واحدة ذلك أن الجريمة واحدة وهي محاولة قتل مصر.

وأوضح أن المطالبين بعدم تهنئة الأحباء في الوطن بأعيادهم، ما هو، إلا إنقاذًا لوجودهم وإنفاذا لطاعتهم وإبقاء علي فسادهم.

واختتم حديثه قائلاً: الآن بعدما ظهر هدفهم من تلك الفتوى السياسية الموجهة والبعد النفسي لها، فأعتقد أننا سوف نفسدها عليهم ونجعل هذا العيد هو عيد التحدي لهم وعيد الارتفاع بمصر بتوقيعنا جميعًا على أروع بطاقة تهنئة لمصر لنجاتها من خفافيش الجهل، وكل سنة ورفقاء عمري المصريين جدًا والمسيحيين جدًا بألف صحة وسلام".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» هذه الدولة اشترت أشجار عيد ميلاد بـ715 مليون يورو
» انطلاق بطولة كأس أمم آسيا اليوم
» تحدٍ جديد بعد رقصة "كيكى" يجتاج العالم ولكن "مميت"
» "الدراويش" يسعى لعبور كمين الداخلية
» المتهم بقتل زوجته: "رمت نفسها عشان الفضيحة"
» تعرف على فوائد الجزر الأحمر لعلاج القولون
» كندا تحقق في تحويل أموال للجيش الإسرائيلي
» قتلى في إطلاق نار في كاليفورنيا
» تعرف كيف يؤثر الشاى على الكلى
» معركة مسلحة للخلاف على الصيد فى بنها
» اعترافات صادمة لقاتلة صديقتها بالدقهلية

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • عصر

    02:52 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول