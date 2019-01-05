أصحاب فتاوي تحريم تهنئة الأقباط بيكسبوا منها الملايين

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الحياة السياسية

مختار نوح
مختار نوح

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تهنئة الأقباط

نوح

قال المحامي والقيادي الإخواني السابق  مختار نوح إن هناك بعدا نفسيا، لفتوي عدم جواز تهنئة المسيحيين، والتي تمثل للبعض كسب الملايين.

وأضاف نوح على حسابه علي الفيسبوك أن المفتين بالتحريم كان رصيدهم الشعبي في رخاء وبحبوحة وكثير منهم كسب الملايين من ظهر هذا الرصيد الشعبي المخدوع، لأنه يعني الحضور المكثف ويعني البرامج والمشاهدات والإعلانات والسيارات والقصور والزوجات الأربعة وأحيانا أكثر من ذلك حسب قواعد وتاريخ الصلاحية.

وأشار نوح إلى أن الرصيد بدأ الآن يتآكل ففتاواهم الغريبة وأفكارهم الفاسدة وغير ذلك لم يجدوا مع الوقت الزخم المطلوب كما أن بريقهم المصنوع بدا في الخفوت ذلك أن المستوي الثقافي العام يزداد يوما بعد يوم فيحدث متغيرا إيجابيا لدي الجماعة المصرية في رفض السحرة والدجالين والباحثين عن المليارات وعلي الأقل يتسبب في تجميد الجيل الثاني منهم،  وضمور قدراتهم،ـ بحسب قوله.

وتبع قائلا : ثم كانت الكارثة التي أصابتهم، يوم أن اكتشفوا أن المدافعين عن وحدة مصر وعن إخوة الوطن بين المسلمين والمسيحين بدأت أعدادهم في زيادة وأنهم أصبحوا لا يعتمدون علي قبلات المناسبات الزائفة وعناق العمائم ومصافحة المعزيين بحرارة وإنما أصبحوا يطالبون بسلطان القانون وإعدام قاتل المئات في مسجد الروضة وإعدام قاتل القس وحارق الكنائس بمشنقة واحدة ذلك أن الجريمة واحدة وهي محاولة قتل مصر.

وأوضح أن المطالبين بعدم تهنئة الأحباء في الوطن بأعيادهم، ما هو، إلا إنقاذا لوجودهم وإنفاذا لطاعتهم وإبقاء علي فسادهم.

واختتم حديثه قائلا : الآن بعدما ظهر هدفهم من تلك الفتوي السياسية الموجهة والبعد النفسي لها،  فأعتقد أننا سوف نفسدها عليهم ونجعل هذا العيد هو عيد التحدي لهم وعيد الارتفاع بمصر بتوقيعنا جميعا علي أروع بطاقة تهنئة لمصر لنجاتها من خفافيش الجهل، وكل سنة ورفقاء عمري المصريين جدا والمسيحيين جدا بألف صحة وسلام ".


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