ترويج الشائعات لضرب استقرار مصر

05 يناير 2019 - 10:05 ص

أكد مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الشائعات التي تثار ضد مصر مدروسة جيدًا من جهات مخابراتية هدفها ضرب مصر واستقرارها.



وقال "الشريف" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مذاع عبر فضائية "الرافدين بلس"، مع سعيد حساسين، إن مصر تتعرض لشائعات سلبية بهدف ضرب الاستثمار وعدم قدوم المستثمرين الأجانب للبلد، بنشر أخبار كاذبة عن الأدوية والعقارات وهكذا.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هناك شائعة انتشرت أن الدولة ستسحب أموال المواطنين لسداد العجز في الموازنة، معقبًا: "شائعة تهدف لضرب استقرار المواطن، ولتغيير عقيدته ليعمل ضد الدولة لا في صالحها".