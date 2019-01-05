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المالية: تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا اعتبارًا من أول مايو 2019

مال وأعمال

وزير المالية
وزير المالية

أمينة عبد العال

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أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا بشأن قرار وزير المالية رقم 760 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 269 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا إعمالاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

وأكد الكتاب الدوري أنه يتم سداد جميع المستحقات الحكومية وفقاً لما يلي:

 من واحد جنيه إلى خمسة آلاف جنيه يتم التحصيل بشكل نقدي وقد بدأت من أول يوليو 2018 وتستمر حتى 30/4/2019.

أكثر من خمسة آلاف جنيه وحتى 100 ألف جنيه يتم سدادها إلكترونيا أو بشيكات وما زاد على مائة ألف جنية يتم سداده إلكترونيًا.

وتضمن الكتاب الدوري أنه بدءًا من أول مايو 2019 يتم تحصيل المستحقات الحكومية بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني فيما يزيد على مبلغ 500 جنيه ويجوز سداد المبالغ الأقل من 500 جنيه بأية وسيلة من وسائل السداد سواء كانت إلكترونية أو غيرها.

كما تضمن الكتاب الدوري استثناء الشيكات المسلمة للجهات الحكومية قبل أول مايو 2019 وفقا لتواريخ استحقاقها، وأشار الكتاب الدوري إلى إضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القرار رقم 269 لسنة 2018 تنص على "ويجوز لوزير المالية استثناء الجهات او المستحقات الحكومية التى لا تتوفر بشأنها الآليات والإجراءات اللازمة للتحصيل الإلكتروني".

وتطالب وزارة المالية المسئولين بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية والأجهزة المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري الحسابات ووكلائهم ضرورة الالتزام بهذه التعليمات.

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