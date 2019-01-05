حريق هائل داخل مدرسة بالشرقية

05 يناير 2019 - 10:15 ص

نشب حريق هائل داخل مدرسة عمر الفاروق بشارع فاروق، بمدينة الزقازيق، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء لإخماد النيران.

وردت معلومات للواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، يفيد بتلقيه بلاغًا بنشوب حريق بمدرسة الفاروق دائرة قسم أول الزقازيق.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالشرقية، برئاسة اللواء أحمد الشوادفى، مدير الحماية المدنية، بعدد سيارتين إطفاء، وتبين أن الحريق نشب كافتيريا المدرسة، بسبب ماس كهربائي، وأسفر عن التهام جانب من محتويات الكافتيريا، وجارٍ انتداب الأدلة الجنائية، لبيان سبب الحريق وتحديد نسبة التلفيات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.