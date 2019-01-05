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برلماني: إنتاج سيارة مصرية أمن قومي.. ولدينا 85% من مكوناتها

مال وأعمال

برلماني
النائب تامر الشهاوي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

أمينة عبد العال

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أكد النائب تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن عدم وجود الإرادة السياسية القوية لعقود طويلة كان بمثابة عقبة أمام حلم تصنيع سيارة مصرية، لكن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبح لدينا قيادة سياسية قوية قادرة على تحقيق حلم المصريين.

وأوضح الشهاوي في بيان صحفي له، أن الصناعة المصرية قادرة على إنتاج أكثر من 85% من مكونات السيارة محليًا خاصة في ظل التوسع في الصناعة التي تشهده مصر، مؤكدًا أن تصنيع سيارة مصرية أصبح مسألة "أمن قومي".

وأضاف "عضو لجنة الدفاع والأمن القومي"، أن مصر ليست أقل من الدول المجاورة التي تمكنت من تصنيع سيارات، وفي مقدمتها سوريا والسعودية وإيران، مشيرًا إلى أنه لا يوجد دولة في العالم تستطيع إنتاج سيارة بنسبة مكونات محلية 100%

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