رشيدة طليب تسب "ترامب" بلفظ مسيء

05 يناير 2019 - 10:17 ص

ذكرت مجلة "نيو ستيتسمان" البريطانية، أن رشيدة طليب، عضو الكونجرس الديمقراطية، وصفت الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بلفظ مسيء للغاية، ملوحة بقدرة البرلمان على عزله بالقوة.

وتحت عنوان "لماذا وصفت رشيدة طليب ترامب بـ"ابن الع...."، تساءلت المجلة، في تقريرها، عن إذا لغة "طليب" مفيدة في نهج الكونجرس أم ستضر بالديمقراطيين أكثر، وتزيد من تحامل الرئيس الأمريكي، ضدهم؟!".

وأوضحت المجلة أن أول مسلمة من أصول فلسطينية تفوز بعضوية الكونجرس الأمريكي، قالت في إحدى دعوات العشاء، بعد أدائها اليمين الدستوري بقليل، موجهة حديثها لـ"ترامب": "يحبك الناس عندما تنتصر، وفي ذلك اليوم، عندما ينظر ابنك إليك ويقول: ماما، لقد فزت.. والمتنمرون لا ينتصرون، أقول: لا، هم لا ينتصرون. لأننا سنفعلها. سنذهب هناك ونخضع "ابن الع....".

وعقبت المجلة أن "طليب" تشير بهذا اللفظ إلى استياء ترامب من فوز الديمقراطيين بالأغلبية مجلس النواب وتقليله من قدرتهم على عزله من منصبه.

ولفت التقرير إلى أن سب "طليب" لترامب أثار موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إذا تصدر فيديو "طليب" تريند "تويتر"، وهو ما دفع رئيسة النواب، نانسي بيلوسي، لقول إنها لا تحب اللغة التي استخدمتها "طليب" لكنها ليست أسوأ من لغة ترامب.

وفي عام 2016، قالت "طليب" في حوار مع مجلة أمريكية، بعد تولي ترامب حكم البلاد، مبررة هجومها الحاد عليه، إنه "لا يمكن التعامل بأسلوب مهذب مع شخص يصف المهاجرين المكسيكيين الذين يعملون بجد والذين جاءوا لمتابعة الحلم الأمريكي على أنهم" مغتصبون".

واختتمت المجلة، تقريرها، بأن "طليب" على حق في تصرفه، فترامب وجه استياءات لكثير من الأشخاص، وهذا لم يكن من صفات الرئيس الأمريكي من قبل.