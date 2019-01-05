سيدة تخلع زوجها: "بخيل وبيكسب 250 ألف جنيه شهريًا"

05 يناير 2019 - 10:32 ص

تقدمت سيدة بدعوى طلاق أمام محكمة الأسرة بإمبابة لإنهاء حياتها الزوجية بسبب بخل زوجها.

وروت الزوجة فى دعواها: "تزوجت 5 سنوات بعد قصة حب شهد عليها الأصدقاء والمعارف إلًا أن وعود زوجي قبل الزواج تبخرت حتى يقنعني بالزواج منه".

وأضافت الزوجة: "فوجئت بجهله ومرضه بالبخل واعتياده تعنيفي على الرغم من كونه ميسور الحال وعندما أنجبت طفلا، أدعى مرضه وأسس جمعية لجمع الأموال من الأهل والناس ويستحل الأموال الحرام، قررت التصدي له وهنا مارس على جميع أساليب التعذيب والإيذاء الجسدي، وكاد أن يقتلنى فى إحدى المرات بعد أن هددنى بالسكين ووضعها على رقبتى لأننى طلبت الطلاق".

وأوضحت الزوجه أن زوجى ميسور الحال وأرباحه الشهرية تتجاوز 250 ألف شهريًا ولكنه بالرغم من ذلك طمع فى منقولاتي وسرقها وباع مصوغاتي الذهبية ورفض دفع نفقة طفله وقدم شهادة للمحكمة وطالب تخفيض النفقة".