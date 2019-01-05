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طلب إحاطة لاستبعاد الشركات التركية من المناقصات المصرية حماية للأمن

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تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى عن دائرة القاهرة الجديدة بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولى والمهندس طارق الملا وزير البترول لاستبعاد الشركات التركية من الدخول فى مناقصات حكومية فى القطاعات الحساسة بالدولة حماية لأمن مصر القومى .

وأضاف حجازى فى بيان صحفى له أنه تقدم بطلب الإحاطة حفاظًا على أمن مصر القومى إيماءً إلى المادة 86 من الدستور المصرى، والذى ينص على أن الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكل بمراعاته مسئولية وطنية يكفلها القانون والدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس والتجنيد إجباري وفقًا للقانون.

وأشار إلى أن الجماعة الإرهابية المحظورة تسعى إلى نشر الشائعات المغرضة للتشكيك فى قوة الدولة المصرية ونهضتها الاقتصادية الحالية، حيث أصبح من الأمور غير المقبولة فى الوقت الحالى أن تفتح الحكومة الباب للشركات التركية للدخول فى مناقصات حكومية بقطاعات حيوية كالبترول لإمداد خطوط انابيب البترول والغاز الطبيعى داخل الوطن، مشيرًا إلى أن هذا القطاع له حساسية خاصة والإلمام بتفاصيله من دول ذات تربص بمصرنا الغالية ويعتبر تهديد غير مباشر لأمن مصر القومى.


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