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سؤال محرج من "سلفي" عن إمامة المرأة

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إيمان هاني

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طالب القيادي السلفي سامح عبد الحميد، الأزهر الشريف بالتدخل لوقف بناء مسجد مختلط في فرنسا قائلاً: "إن ما أعلن في فرنسا عن إقامة مسجد مختلط ضد الدين والأزهر يلعب دورًا كبيرًا في تبيان هذه الأمور، وعليه التواصل مع الحكومة الفرنسية لتوضيح عدم جواز بناء هذا المسجد".

وأضاف "عبد الحميد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" عبر فضائية "الرافدين بلس" مع سعيد حساسين، أنه يجب على الدول الإسلامية أن تتكلم وتمنع أي مظهر من مظاهر الانحراف عن الدين، وهذا الغرض منه تشويه الدين ومحاربته مثل إمامة الست للطعن في الإسلام".

وتابع القيادي السلفي: "لو الست تبقى إمامة ومن المعروف أن المرأة عندها ظروف شهرية، كيف وأن جاءت لها أثناء الإمامة ما العمل؟".

 شاهد الفيديو..





 

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