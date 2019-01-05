"الإسكان" تكشف خطتها لإدخال الصرف الصحى بالقرى

05 يناير 2019 - 11:05 ص

كشفت المهندسة راندا المنشاوى نائب وزير الإسكان لقطاع المرافق والمتابعة، عن أنه جارٍ إعداد قوائم بالمناطق الريفية المستهدف إدخال خدمات الصرف الصحي لها بشكل عاجل، من "قرى – عزب – نجوع – كفور" ذات الجاهزية بالمشاركة الشعبية.

وقالت المنشاوى إنه تم حصر 347 قرية بـ17 محافظة، لربطها على محطات معالجة قائمة أو جارٍ تنفيذها، وسيتم البدء بـ13 قرية (يوجد لها محطات معالجة قائمة) بمحافظة بنى سويف، وتم الاتفاق على البدء فى خدمة المناطق الريفية المُقترحة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى كمرحلة أولى.

وتابعت أن إجمالى عدد القرى بمصر 4740 قرية، يسكنها 50.66 مليون نسمة، وعدد القرى المخدومة 1047 قرية و150 تابعا، يسكنها 17.059 مليون نسمة، بما نسبته نحو 34% من السكان بالريف، وإجمالى القرى المخطط خدمتها بالصرف الصحى حتى يونيو 2022 ضمن برنامج الحكومة، 1152 قرية، لتصل نسبة التغطية إلى حوالى 60%، وفقًا لما جاء بموقع "صدى البلد" .