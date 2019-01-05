  • السبت 05 يناير 2019
  • بتوقيت مصر01:32 م
بحث متقدم
صلاح

"صلاح" يزين تشكيل الأغلى فى "البريميرليج"

شيرين

بلاغ للنائب العام ضد «شيرين عبد الوهاب»

ترامب ورشيدة طليب

وصلة ردح بين ترامب وعضوة الكونجرس المسلمة

الطفلة "شهد" ضحية مدينة المطرية

"لم تمت من البرد".. مفاجأة تقلب موازين قضية طفلة المطرية

براميدز

أول تعليق من "السعيد" بعد الفوز على الأهلى

تأجيل محاكمة زكريا عزمى فى الكسب غير المشروع لـ26 يوليو

براءة زكريا عزمي في "الكسب غير المشروع"

تريزيجيه

ارتفاع القيمة السوقية لـ"تريزيجيه" ليسجل هذا الرقم

القوات المسلحة

القوات المسلحة تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

محمد صلاح

مبلغ خيالي مقابل انتقال صلاح من ليفربول إلى الريال

أكبر مسجد في تاريخ مصر بالعاصمة الإدارية

أكبر مسجد في تاريخ مصر بالعاصمة الإدارية

معركة مسلحة للخلاف على الصيد فى بنها

قضايا وحوادث

مشاجرة
ارشيفية

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

عامل يطلق النار على آخر للخلاف على أولوية التحميل

#

عامل يقتل شقيقته في مشاجرة بأسيوط

#

مشاجرة بين عائلتين للخلاف على مطب صناعي

#

عامل يقتل شقيقه ويخرج أحشاءه بسبب البط

نشبت مشاجرة عنيفة بالأسلحة بسبب خلافات على أولوية أماكن الصيد بجزيرة قرية جمجرة بمدينة بنها.

وردت معلومات للواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بناحية قرية جمجرة القديمة – دائرة المركز على الفور انتقل قيادات المديرية ومأمور وضباط وحدة مباحث المركز.

وبالفحص تبين حدوثها بين كل من، طرف أول ر   ا ع   سن 56 صاحب مكتب مقاولات، و م  ع  م  سن 75 مهندس زراعى، م . م . م  سن 36 صياد، شقيق الثالث المدعو ا م م  سن 32 صياد، وطــــرف ثان ع م ع  سن 53 صياد مصاب رش خرطوش بالرأس والصدر، ور ج  م  سن 28 صياد مصاب رش خرطوش بالجانب الأيمن وكف اليد اليمنى والقدم اليمنىـ وتم نقلهما لمستشفى بنها العام وذلك حال قيام الطرف الثانى بالصيد بجزيرة كائنة بمياه نهر النيل بناحية قرية جمجرة القديمة فوجئا بقيام الأول  والثالث والرابع من الطرف الأول بإطلاق أعيرة نارية صوبهم محدثين إصابتهما المشار إليها إثر وجود خلافات سابقة بينهم على أولوية أماكن الصيد بالجزيرة محل الواقعة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين الطرف الأول وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم بإرشادهم ضبط الأسلحة النارية المستخدمة فى الواقعة عبارة عن بندقية خرطوش ماركة شوت جن تحمل رقم 1626 – 16 B وعدد 4 طلقة من ذات العيار – عدد 2 فرد خرطوش محلى الصنع وتم التحفظ عليهم.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» هذه الدولة اشترت أشجار عيد ميلاد بـ715 مليون يورو
» انطلاق بطولة كأس أمم آسيا اليوم
» تحدٍ جديد بعد رقصة "كيكى" يجتاج العالم ولكن "مميت"
» "الدراويش" يسعى لعبور كمين الداخلية
» المتهم بقتل زوجته: "رمت نفسها عشان الفضيحة"
» تعرف على فوائد الجزر الأحمر لعلاج القولون
» كندا تحقق في تحويل أموال للجيش الإسرائيلي
» قتلى في إطلاق نار في كاليفورنيا
» تعرف كيف يؤثر الشاى على الكلى
» معركة مسلحة للخلاف على الصيد فى بنها
» اعترافات صادمة لقاتلة صديقتها بالدقهلية

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • عصر

    02:52 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول