» معركة مسلحة للخلاف على الصيد فى بنها

05 يناير 2019 - 11:21 ص

نشبت مشاجرة عنيفة بالأسلحة بسبب خلافات على أولوية أماكن الصيد بجزيرة قرية جمجرة بمدينة بنها.

وردت معلومات للواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بناحية قرية جمجرة القديمة – دائرة المركز على الفور انتقل قيادات المديرية ومأمور وضباط وحدة مباحث المركز.

وبالفحص تبين حدوثها بين كل من، طرف أول ر ا ع سن 56 صاحب مكتب مقاولات، و م ع م سن 75 مهندس زراعى، م . م . م سن 36 صياد، شقيق الثالث المدعو ا م م سن 32 صياد، وطــــرف ثان ع م ع سن 53 صياد مصاب رش خرطوش بالرأس والصدر، ور ج م سن 28 صياد مصاب رش خرطوش بالجانب الأيمن وكف اليد اليمنى والقدم اليمنىـ وتم نقلهما لمستشفى بنها العام وذلك حال قيام الطرف الثانى بالصيد بجزيرة كائنة بمياه نهر النيل بناحية قرية جمجرة القديمة فوجئا بقيام الأول والثالث والرابع من الطرف الأول بإطلاق أعيرة نارية صوبهم محدثين إصابتهما المشار إليها إثر وجود خلافات سابقة بينهم على أولوية أماكن الصيد بالجزيرة محل الواقعة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين الطرف الأول وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم بإرشادهم ضبط الأسلحة النارية المستخدمة فى الواقعة عبارة عن بندقية خرطوش ماركة شوت جن تحمل رقم 1626 – 16 B وعدد 4 طلقة من ذات العيار – عدد 2 فرد خرطوش محلى الصنع وتم التحفظ عليهم.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.