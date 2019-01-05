"المجتمعات العمرانية" تخصص موقعا لمنطقة حرة بأسوان

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متابعات حنان حمدتو

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قال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إنه تمت الموافقة على طلب مقدم من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بتخصيص موقع لإنشاء منطقة حرة عامة بمدينة أسوان الجديدة.

وأضاف السباعي فى بيان له أن الموافقة تمت بترفيق وتنمية قطعة الأرض بمساحة حوالي 187 فدانًا، والكائنة على طريق مصر/أسوان الصحراوي الغربي، بالمنطقة اللوجيستية بمدينة أسوان الجديدة، لإقامة منطقة حرة عامة بها، نظير حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مقابل الانتفاع الذي يُحصل من المشروعات الاستثمارية التي تقام بالمنطقة بالدولار، وفي ضوء القانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، على أن تظل الأرض في ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وذلك بالشروط والضوابط الآتية قيام الهيئة العامة للاستثمار باستيفاء دراسة الجدوى الخاصة بإقامة المشروع من القطاع المختص بالهيئة، واستكمال الإجراءات وأخذ الموافقات اللازمة طبقًا للقواعد المتبعة في هذا الشأن، وفي ضوء القانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

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