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تعرف على فوائد الجزر الأحمر لعلاج القولون

صحة وتغذية

الجزر الاحمر
الجزر الاحمر

متابعات- أمينة عبد العال

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يعتبر الجزر بصفة عامة من الخضراوات التى تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المهمة، إلا أن الجزر الأحمر تحديدًا له الكثير من الفوائد الصحية المهمة.

الجزر الأحمر

هو من الأنواع غير المشهورة بكثرة، رغم فوائده الكثيرة والعديدة؛ تنتشر زراعة الجزر في جميع أنحاء العالم، ومن المعروف أنّ زراعة الجزر الأحمر بدأت لأول مرة في أفغانستان، ومن ثمّ انتشرت لدول أوروبا والشرق الأوسط، وبقية العالم.

فوائد الجزر الأحمر

 يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين أ، ما يجعله مهماً جداً لتحسين عملية الرؤية.

يحتوي على كمية كبيرة من الألياف، ما يسهل عملية الهضم، ويمنع الإصابة بالإمساك، ويحافظ على صحة القولون.

 يحتوي على العديد من العناصر المعدنية المهمة، التي تمنع اصفرار الأسنان وتلونها.

يحفّز الغدد اللعابية على إنتاج المزيد من اللعاب، ممّا يمنع جفاف الفم، ويمنع الرائحة الكريهة للأنفاس.

يحتوي على فيتامين ب1، وفيتامين ب6، وفيتامين ب2، وفيتامين ب3، المهمة جداً للعديد من العمليات الحيوية في الجسم.

يحتوي على مادة الليكوبين المهمة جداً للقلب والأوعية الدموية؛ حيث تعمل هذه المادة على منع تأكسد الدهون في الدم، وتحمي القلب.

 يحتوي على البيتا كاروتين، الّذي يُساعد في إنتاج فيتامين أ، المهم جداً لصحة العينين، ونضارة وصحّة البشرة، وحمايتها من البقع والتجاعيد.

 تُستخرج منه صبغات طبيعية وصحية، تُسخدم لتلوين الطعام وأصناف الغذاء المختلفة.

 يحتوي على مادة الأنتوثيانين، التي تُعتبر من مضادات الأكسدة القوية المهمة للجسم.

 من الممكن استخراج زيت من الجزر الأحمر؛ بحيث يحفّز هذا الزيت على نمو الشعر، ويزيد نعومته وحيويّته ولمعانه.

 يُخفّض نسبة الكولسترول الضار في الجسم.

يمنع الإصابة بالعديد من أنواع السرطانات، خصوصاً سرطان الرئة.

يمنع تجلط الدم، ويَحمي من الإصابة بالجلطات الدموية.

 يحتوي على الصبغة الحمراء الطبيعية، التي تعمل كواقٍ للبشرة من أشعة الشمس الضارة.

 يساعد في اكساب البشرة لوناً برونزياً جميلاً، خصوصاً للأشخاص الذين يَستخدمون الزّيت المستخرج منه، بالإضافة للزيوت الأخرى.


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