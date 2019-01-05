» المتهم بقتل زوجته: "رمت نفسها عشان الفضيحة"

05 يناير 2019 - 11:57 ص

أدلى المتهم بالتسبب في انتحار زوجته في بولاق الدكرور أنه واجه الراحلة بمكالمة هاتفية من أحد الأشخاص بعد شكه في سلوكها.

وأضاف المتهم أنها فور مواجهتها توجهت إلى بلكونة الشقة، ثم ألقت بنفسها من الطابق الرابع ما أسفر عن مصرعها فى الحال، مؤكدًا أنه غير متورط فى دفعها أو إلقائها من البلكونة، قائلاً: "هى اللى رمت نفسها عشان الفضيحة".

تلقى العميد أسامة عبد الفتاح، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، بلاغًا يفيد بمصرع ربة منزل نتيجة سقوطها من الطابق الرابع ببولاق الدكرور، وبانتقال العقيد محمد الشاذلى، مفتش مباحث غرب الجيزة إلى محل الواقعة، تبين وجود شبهة جنائية فى الوفاة وأن خلافات بينها وبين زوجها وراء مصرعها.