قنصل مصرى بالكونغو يعرض حلا لأزمة سد النهضة

05 يناير 2019 - 11:58 ص

أكد السفير المصري هيثم العدوى، قنصل الصندوق العالمي للتنمية والتخطيط التابع للأمم المتحدة, أن العلاقات بين مصر والكونغو تتخذ مسارًا تصاعديًا خلال الفترة الأخيرة ويشهد على ذلك الدعم الكونغولي لعدد من المواقف المصرية في الأمم المتحدة .

أوضح أن مصر متأكدة من وقوف قيادة الكونغو فيما يتعلق بحقها الإستراتيجي في مياه النيل وعدم حدوث تأثير سلبي كبير عليها بعد بناء السد النهضة, كاشفًا النقاب عن وجود بدائل إستراتيجية وقانونية لدي القيادة المصرية للتعامل مع هذه الأزمة.

دعا كل رجال الأعمال المصريين للاتجاه نحو الاستثمار وتسويق منتجاتهم في دولة الكونغو, مؤكدًا أن الأخيرة لديها سوق واعد وقادر علي استقبال معظم المنتجات المصرية.