أول تعليق من "السعيد" بعد الفوز على الأهلى

05 يناير 2019 - 12:05 م

وجه عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز، الشكر لناديه السابق أهلي جدة السعودي على الفترة التي قضاها بالنادي خلال الفترة الماضية.

وكتب عبد الله السعيد على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بشكر النادى الأهلى السعودى على كل الاحترام والتقدير لى فى الفترة الماضية وأتمنى لكم التوفيق وتحقيق البطولات خلال الفترة القادمة".

واستطاع السعيد قيادة فريقه الجديد بيراميدز لتحقيق الفوز على فريقه السابق الأهلي، بعدما سجل هدف الفوز وصناعة هدف آخر في أول مبارياته الرسمية بعد فسخ تعاقده مع أهلي جده.

كان بيراميدز أعلن عن التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب أهلي جدة السعودي والأهلي المصري السابق مساء الجمعة.