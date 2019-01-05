فحص 25 مليون مواطن حتى شهر يناير بمبادرة فيروس سى الرئاسية

05 يناير 2019 - 12:05 م

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر الماضي وصل إلى 25 مليونًا.

وأضافت الوزيرة في تصريحات لها على هامش زيارتها لبورسعيد اليوم السبت، أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان.

الجدير بالذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg ويتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج.