"الحكومة" تقرر تخصيص عدد من الأراضى لمشروعات خدمية بالمحافظات

05 يناير 2019 - 12:19 م

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات تخصيص أراضٍ مملوكة للدولة فى عددٍ من محافظات الجمهورية لصالح بعض الجهات؛ لإقامة مشروعات خدمية عليها تخدم أبناء تلك المحافظات.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء فى بيان له إن القرارات شملت تخصيص ثلاث قطع أراضٍ لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية فى مركزى تلا والباجور بمحافظة المنوفية؛ لإقامة مدرستى ثانوى عليها، فضلاً عن تخصيص قطعة أرض لصالح مركز شبين الكوم بالمحافظة لإقامة مدرسة عليها.

كما نصت القرارات على تخصيص 4 قطع أراضٍ لصالح مديريات التربية والتعليم بعدد من المحافظات؛ وذلك لغرض إقامة أربع مدارس تعليم أساسى أو ابتدائى عليها فى كلٍ من عزبة عبد العليم إبراهيم، وناحية سنهور القبلية بمركز سنورس فى محافظة الفيوم، وعزبة موسى أبو باشا بمركز أبو تشت بمحافظة قنا، وعزبة العجيزى، مركز كفر سعد، محافظة دمياط.

وتضمنت القرارات تخصيص قطعتى أرض لصالح الأزهر الشريف، وذلك لغرض إقامة معهد دينى أزهري على كل منهما فى كل من مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، ومركز كفر سعد بمحافظة دمياط، كما أشارت القرارات إلى تخصيص قطعة أرض لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة وذلك لإقامة قصر ثقافة عليها بمركز قليوب، محافظة القليوبية.

وتم تخصيص قطع أراضِ لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمجان أحدها فى محافظة شمال سيناء، لإقامة محطة تحلية مياه ممولة من المنحة الأمريكية، والأخرى فى محافظة البحيرة والمقام عليها محطة مياه الشرب ناحية العباسى بالوفائية، وقطعتى أرض لصالح الهيئة القومية للبريد إحداهما فى محافظة القليوبية لإقامة مكتب بريد عليها، والأخرى فى محافظة المنوفية لتوسعة مكتب بريد زرقان.

وتضمنت القرارات تعديل مساحة قطعة الأرض السابق تخصيصها لصالح مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2025 لسنة 2014 المشار إليها، لتكون المساحة 1429م2 بدلاً من 1350م2، كما أشارت القرارات إلى تخصيص قطعة أرض لصالح مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بمحافظة الوادي الجديد؛ وذلك لإقامة المجمع التدريبي للنخالين عليها ، وتم تخصيص قطعة أرض لصالح مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط؛ لإقامة ملعب كرة قدم عليها تابع لمركز شباب أبو عياد، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بمحافظة الدقهلية، لإقامة لوحة توزيع كهرباء عليها.