» "الدراويش" يسعى لعبور كمين الداخلية

05 يناير 2019 - 12:24 م

يواجه فريق الداخلية نظيره الإسماعيلي، فى الثانية ونصف ظهر اليوم السبت، على استاد كلية الشرطة، ضمن مؤجلات الجولة الـ16 لمسابقة الدوري.

ويسعى "الدراويش" لحصد نقاط المباراة ومواصلة النتائج الجيدة التى حققها الفريق مؤخرا بعدما تغلب على المقاولون العرب.

ويدخل الداخلية المباراة فى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 19 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة، جمعها من 14 مباراة، ولديه 5 مباريات مؤجلة.