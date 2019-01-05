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هذه الدولة اشترت أشجار عيد ميلاد بـ715 مليون يورو

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شجرة

عمرو محمد_متابعات

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قالت أورزولا جايسمان، المتحدثة باسم الرابطة الرئيسية لشركات صناعة الخشب في ألمانيا، إن عدد الأشجار التي تم بيعها العام الماضي بلغ 29.8 مليون شجرة، بزيادة نحو 300 ألف شجرة مقارنة بعام 2017.

وأوضحت جايسمان، أن متوسط سعر الشجرة الواحدة بلغ 24 يورو، ووصل إجمالي قيمة مبيعات هذه الأشجار إلى نحو 715 مليون يورو.

وأضافت أن ارتفاع مبيعات أشجار عيد الميلاد له أسباب، بينها المبادرات التي شهدتها العديد من الأماكن لتجميل قلب المدن، الأمر الذي أدى إلى كثرة وجود هذه الأشجار أمام المحلات وفي المناطق المخصصة للمشاة.

وتقوم أطقم جمع القمامة في أغلب المدن الألمانية بجمع هذه الأشجار في مواعيد ثابتة في يناير من كل عام، أو يتم تجميعها في أماكن مركزية لإعادة التدوير، وعادة ما يتم استخدامها في محطات إنتاج الطاقة من الكتلة الحيوية لإنتاج الكهرباء أو التدفئة المركزية، كما تستخدمها بعض المدن أيضًا لإنتاج السماد.

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