القوى العاملة تنظم ملتقى توظيف الشباب استجابة لمبادرة الرئيس

05 يناير 2019 - 12:46 م

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن أول خطوة تقوم بها الوزارة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة هي تنظيم ملتقى توظيف لشباب الجيزة اليوم بفرص عمل مناسبة، ومرتبات مناسبة.

وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية له خلال مشاركته بملتقى التوظيف أن مديرية القوى العاملة بالجيزة، ستقوم بمتابعة الوظائف المقدمة للشباب بالملتقى حتى 3 أشهر قادمين، كما ستقوم بتسجيل بيانات الشباب المتقدم للمتلقى بقاعدة بيانات الوزارة، حتى تتمكن الوزارة من توفير وظائف للشباب الذي لم يستطيع الحصول على وظيفة من خلال الملتقى.

وأشار إلى أن ملتقى التوظيف بالشرقية، والذي تم تنظيمه منذ أسابيع قليلة حقق 86% من الوظائف المطروحة به، مؤكدا أنه يأمل أن تصل نسبة نجاح هذا الملتقى لتحقيق 90% من الوظائف المطروحة به.

جاء ذلك خلال افتتاح ملتقى التوظيف الأول لشباب الجيزة، بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، والنائب البرلماني عبد الرحيم علي، والذي يعقد بمركز شباب الجزيرة، ويوفر 9200 فرصة عمل، منها 30% لذوي الاحتياجات الخاصة، من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، ويشارك فيه 70 شركة من "أكتوبر والقرية الذكية والعجوزة"، برواتب تتراوح ما بين 1200 إلى 3500 جنيه.

وتشمل المهن المطلوبة بالملتقى مهندسين، ومراقب جودة، وسائقين، لحام كريتال، وعمال إنتاج، وعمال نسيج ومندوبين مبيعات، وعمال خدمات، وعمال تعبئة وتغليف، وعمال، مدير تنفيذي، وعمال فرز، وفني ميكانيكا، وفني كهرباء، وفني تبريد، ومراقب كاميرات وكاشير، ومهندس اتصالات، ومندوب تحميل، وكهرباء كنترول، وسائق كلارك، وتفصيل وحياكة.