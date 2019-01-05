إصابة 14 شخصًا فى انقلاب سيارة بالوادى الجديد

05 يناير 2019 - 01:10 م

أصيب 14 شخصًا فى انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق السريع الواصل بين مدينة الخارجة ومحافظة أسيوط بالوادى الجديد.

وردت معلومات للواء محمد كمال، مدير أمن الوادى الجديد، يفيد انقلاب ميكروباص أجرة بالقرب من قرية الشركة 8 بالطريق الواصل بين مدينة الخارجة ومحافظة أسيوط؛ حيث نتج عن الحادث إصابة 14 شخصًا كحصيلة أولية كانوا في طريقهم لمحافظة أسيوط، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجارٍ نقل المصابين إلى المستشفيات وتحرير محضر بالواقعة.

وهم "عيسى محيي الدين، آمنة ناصر السيد، رضا يوسف محمد، أحمد مسعد عوض، فتحية محمود محمد، هناء عطية محمد، وائل محمد عبد العال، مجدى سمير أمين، على سيد محمد، شنودة سمير، اعتماد جمال الدين، عبد المعز السيد، شربات أبو زيد، عائشة محمود".

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.