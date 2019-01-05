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16 فبراير.. محاكمة وزير الزراعة الأسبق فى الكسب غير المشروع

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تأجيل محاكمة وزير الزراعة السابق لجلسة 9 إبريل
تأجيل محاكمة وزير الزراعة السابق لجلسة 9 إبريل

شيماء السيد

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حدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 16 فبراير المقبل لمحاكمة وزير الزراعة الأسبق صلاح الدين هلال لاتهامه بالكسب غير المشروع.

تعقد المحاكمة برئاسة المستشار مجدي عبد الباري وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان ومحمد الأمير أبو كريشة.

كان جهاز الكسب غير المشروع قد انتهى في تحقيقاته مع وزير الزراعة الأسبق أنه لا وجه لإقامة الدعوى إلا أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد رأى أن جريمة الكسب ثابتة في حق المتهم لذلك فتم الطعن على هذا القرار أمام محكمة جنايات القاهرة التي وافقت على قرار النائب وتمت إحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة التي حددت جلسة المحاكمة.

اتهم صلاح الدين هلال وزير الزراعة الأسبق أنه خلال الفترة من مايو 2015 حتى أغسطس 2015 بصفته من الخاضعين للقانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي حصل لنفسه ولغيره على كسب غير مشروع بأن قبل عضوية عاملة له ولأسرته بالنادي الأهلي للرياضة البدنية كما قبل ملابس له ولابنه وإفطار له ولعشرين فردًا من أسرته بفندق كمبنسكي وتليفونين محمولين هواوي وأيفون كما هو موضح بالتحقيقات بلغت قيمتها 403542.

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