» قاتل شقيقه بالشرابية يروى تفاصيل الواقعة

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الدستورية العليا

قانون اجراءات التقاضى

أمرت نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، بحبس الجزار المتهم بقتل شقيقه بسبب خلافات مالية 4 أيام، وذكرت التحريات قيام المتهم بطعن شقيقة باستخدام سلاح أبيض أثناء نومه وقام بإبلاغ الشرطة في محاولة لتضليل أجهزة الأمن، وتبين من التحقيقات قيام المتهم بتسديد 5 طعنات لشقيقة أودت بحياته.

وكان المتهم قد تقدم ببلاغ لقسم شرطة الشرابية، بعثوره على جثة شقيقه ملقاة فوق سرير غرفة نومه، وكشفت المعاينة العثور على جثة المجنى عليه بها 5 طعنات بالجسم، وأمر اللواء أشرف الجندى مدير مباحث القاهرة بسرعة كشف غموض الواقعة وضبط المتهم.

توصلت تحريات المقدم كريم البحيرى رئيس مباحث الشرابية، إلى أن المتهم هو مقدم البلاغ بعد تلعثمه وادعاءاته المختلقة بأن ساقطة وأحد أصدقاء المتهم قتلا شقيقه، وبينت التحريات أن خلافات مالية نشبت بين الشقيقين؛ بسبب مصروفات المنزل وفواتير المرافق وبعض الديون، كما تبين إقامتهما داخل شقة بمفردهما.

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